Einigung bei Handels-KV: Gehälter steigen um bis zu 8,67 Prozent

Die Gehälter der 430.000 Angestellten des Handels steigen um 7 Prozent und mindestens 145 Euro. Dies bedeutet eine durchschnittliche Erhöhung der Gehälter um 7,31 Prozent. Durch den Mindestbetrag bedeutet dies eine Erhöhung um bis zu 8,67 Prozent", schreibt die Gewerkschaft in der Aussendung. Das Einstiegsgehalt für die große Zahl der Berufseinsteiger nach der Lehre werde um 8,06 Prozent angehoben, die bestehenden Überzahlungen blieben aufrecht.

Seit elf Uhr Vormittags feilschten die Sozialpartner in Runde Fünf der Verhandlungen um einen Gehaltsabschluss. Die heutige Runde war – wie berichtet – entscheidend, ob im Handel mitten in der Adventzeit ein Arbeitskampf droht oder nicht. Wäre es zu keiner Einigung gekommen, hätten die Handelsangestellten am Freitag und Samstag – mitten in der frequenzstarken Adventzeit – die Arbeit niedergelegt.

Die Gewerkschaft hatte ursprünglich ein Gehaltsplus von 8,5 Prozent mit einem Mindestbetrag in Höhe von 200 Euro gefordert. Niedrige Gehälter wären dann um einen zweistelligen Prozentsatz gestiegen. Die Arbeitgeber schlugen hingegen eine steuerfreie Prämie vor, die den Beschäftigen großteils noch heuer ausbezahlt werden sollte und boten fünf Prozent Erhöhung auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter.

Der Handels-KV ist einer der größten Kollektivverträge in Österreich und betrifft rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. 70 Prozent aller Beschäftigten im Handel sind Frauen. Mehr als ein Drittel davon arbeitet Teilzeit.

