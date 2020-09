E-Autos: Am günstigsten tankt man zu Hause

Die Preise für Diesel und Benzin sind während der Covid-19-Pandemie gefallen. Das Laden von E-Autos sei dennoch deutlich günstiger, wie die Arbeiterkammer (AK) gestern bei einem Pressegespräch in Wien aufschlüsselte. Die AK hat in einer Studie 36 Tarife von 18 Anbietern untersucht.

Grundsätzlich sei es am günstigsten, wenn das E-Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz geladen werde, sagte AK-Energie-Experte Michael Soder. Bei öffentlich zugänglichen und gewerblichen E-Tankstellen gäbe es hingegen einen "Tarifdschungel". Ein Vergleich der Preise sei für Konsumenten kaum möglich. Das führe zu Unklarheit und könnte den Umstieg auf E-Mobilität bremsen. Vergleichbar mit dem Spritpreismonitor brauche es ein E-Auto-Preismonitoring.

3715 öffentliche Ladestellen

Der Preisvorteil des Haushaltsstroms sei im in den vergangenen Jahren zwar leicht zurückgegangen. Er liege aber nach wie vor bei rund 46 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Tarifvertrag. Für eine 100 Kilometer lange Strecke lädt man zu Hause im Schnitt um 2,876 Euro. Etwa 80 Prozent der Ladungen erfolgen zu Hause oder am Arbeitsplatz, der Rest an den 3715 öffentlich zugänglichen Lademöglichkeiten.

Beim E-Tanken unterwegs besteht in Österreich eine Vertragsstruktur: Am häufigsten ist der Vertragstarif mit Abrechnung nach Ansteckzeit (5,18 Euro für 100 Kilometer), gefolgt von Direkt-Zahl-Tarifen, die Ad-hoc-Laden und direktes Bezahlen an der Ladestation ermöglichen (6,248 Euro). Auch Pauschaltarife werden angeboten (im Schnitt 3,928 Euro je 100 Kilometer). Auch innerhalb der Modelle gehen die Preise laut Studie weit auseinander. Zum Vergleich: Das Tanken von Diesel und Benzin kostet im Schnitt 7,87 bzw. 8,057 Euro.