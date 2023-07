Dieselskandal könnte bis zu 1,6 Millionen Pkw in Österreich treffen

Dieselantrieb geriet vor allem wegen der Abgase in Verruf.

2015 kam der Dieselskandal um manipulierte Abgaswerte bei deutschen Autobauern ans Licht. Etliche Gerichtsverfahren sind seither anhängig – auch in Österreich.

Hierzulande könnte die Affäre größer werden als bisher bekannt. Wie die Arbeiterkammer Wien in einer Studie erhob, könnte es 1,6 Millionen Pkw treffen. Bisher seien 537.000 Dieselautos wegen illegaler Abschalteinrichtungen verpflichtend oder freiwillig zurückgerufen worden, von VW, Mercedes, BMW und Opel. Hinzu kommen 253.000 Pkw von VW und Renault, deren Abgasreinigungen durch freiwillige Serviceaktionen optimiert werden sollen. Zu diesen fast 800.000 Autos könnten noch einmal so viele dazukommen.

Dies deshalb, weil in all diesen zwischen 2010 und 2018 zugelassenen Autos sogenannte Thermofenster verbaut seien, so die AK. Dadurch funktioniere die Abgasreinigung nur bei bestimmten Temperaturen. Und solche Thermofenster seien laut Europäischem und Oberstem Gerichtshof unzulässig, wenn dadurch die Abgasreinigung die meiste Zeit des Jahres nicht entsprechend klappe.

Sobald ein Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig, wonach auch Updates mangelhaft seien, rechtskräftig werde, drohe den Pkw-Besitzern der Entzug der Betriebsgenehmigung, so die AK.

Die Porsche Holding teilte als Generalimporteur von VW mit, zu der Studie noch nichts sagen zu können. Man müsse aufgrund des Umfangs erst die Ergebnisse überprüfen, hieß es auf Anfrage.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner