Die meisten Patente kommen aus Oberösterreich

583 der bundesweit 2744 Erfindungen, die durch das Österreichische Patentamt geschützt wurden, stammen aus unserem Bundesland.

Insgesamt liegt Österreich im europäischen Vergleich im vorderen Drittel, was den dokumentierten Erfindungsreichtum anbelangt. So rangiert Österreich bei Patentanmeldungen im EU-Vergleich auf dem sechsten und weltweit auf dem elften Platz. Mit Frankreich, Großbritannien oder Italien lässt die Alpenrepublik damit drei große europäische Länder hinter sich.

Die Dynamik der Patentanmeldungen in Europa verliert jedoch an Dynamik, und mit der Entwicklung der Patentzahlen aus China, Indien oder Israel könne Europa nicht mehr schritthalten, wurde kürzlich bei der Präsentation des Jahresberichts des Österreichischen Patentamtes festgehalten.

Die führenden Regionen in Europa sind Bayern, Ile-de-France und Nordrhein-Westfalen. "Westösterreich" kommt mit rund 1000 Patenten (plus 4,4 Prozent) der insgesamt 174.000 EU-Patente 2018 in der Regionenwertung auf Rang 18.