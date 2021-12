Cyber-Attacke auf Medizin-IT-Firma

Seit Tagen, genauer seit 20. Dezember, seien das interne Netzwerk und der Telefon-Support lahmgelegt, so das börsenotierte Unternehmen.

Die Medizin-Software wird in sehr sensiblen Bereichen eingesetzt: Krankenhäuser, Arztpraxen, Labors in 56 Ländern haben sie in Verwendung. CGM versicherte, dass die "überwiegende Mehrheit" der Kundensysteme in Betrieb und vor dem Ransomware-Angriff sicher sei. Wann der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar, eine Anfrage blieb unbeantwortet. Laut Netzberichten dürfte die "LockBit-Ransomware-Gang" hinter dem Angriff stehen, die inzwischen den Angriff für sich reklamierte. Man kooperiere mit den Behörden, teilte das IT-Unternehmen mit. (uru)