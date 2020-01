Boeing-Mitarbeiter machen sich über Flugaufsicht lustig

Das Flugzeug sei "von Clowns entworfen worden, die von Affen beaufsichtigt werden", heißt es in einer internen Mail, die von US-Kongressabgeordneten veröffentlicht wurde.

"Gott hat mir noch immer nicht für das vergeben, was ich im vergangenen Jahr vertuscht habe", hieß es in einer Nachricht aus dem Jahr 2018 in Bezug auf den Umgang mit der FAA. "Ich weiß, aber das ist es, was diese Regulierungsbehörden bekommen, wenn sie versuchen, sich in den Weg zu stellen. Sie behindern den Fortschritt", schrieb ein anderer Boeing-Angestellter bereits im August 2015.