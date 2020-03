Auch bei Metro können jetzt alle einkaufen

Ab heute sei es - zumindest vorübergehend für die Dauer der anhaltenden Corona-Krise - erlaubt, beim Großhändler Metro auch ohne den Besitz einer Kundenkarte einzukaufen, also auch den privaten Haushalten, teilte das Unternehmen mit.

Damit komme man dem Auftrag als Grundversorger nach, und man wolle die aktuelle herausfordernde Versorgungslage entschärfen. Die Warenverfügbarkeit in den 12 Großmärkten in Dornbirn, Graz, Klagenfurt, Langenzersdorf, Linz, Rum bei Innsbruck, Salzburg, St. Pölten, Vösendorf, Wien Simmering, Wels und Wiener Neustadt sei gesichert. Die Flächen erlaubten schnellen Zugriff auf aktuell stark nachgefragte Warengruppen. Man habe auch genug Raum, wo man in gesunder Distanz zueinander einkaufen könne, das wurde in der Mitteilung extra hervorgehoben. Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, werde man demnächst die Einsatzzeiten der Beschäftigten anpassen. An den Kassen gibt es Plexiglas-Schutzwände.

Metro Cash & Carry (rund 2.000 Beschäftigte/Vollzeit) hat hierzulande 12 Großmärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 140.000 Quadratmetern.