Apples neue "Käsereibe" kostet bis zu 60.000 Euro

In der Minimalvariante wird der Kult-Rechner mit einem 8-kernigen Intel Xeon W-Prozessor ausgestattet sein, 32 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB großen SSD und eine AMS-Grafikkarte Radeon Pro 580X haben. In der High-End-Version kann auf einen 28-Kern-Prozessor mit 1,5 TeraByte Arbeitsspeicher aufgerüstet werden.

Erste Mac Pros könnten noch im laufenden Jahr an Besteller gehen, derzeit wird eine Auslieferung in rund ein bis zwei Wochen genannt. In Deutschland nennt Apple den 19. bis 23.12 als Auslieferungstermin für Expresslieferungen.

Ein massiver Kühlkörper hält die Temperatur des Systems niedrig, teilt der Hersteller des Geräts mit, damit es ohne Einschränkungen laufen kann. Wärme­rohre leiten Hitze vom Chip weg und verteilen sie entlang von Stapeln aus Aluminium­lamellen. Gleichzeitig bewegen drei Axial­ventilatoren Luft durch das System. Das Gehäuse ist sehr leicht zu öffnen, um an alle Teile gut und schnell heranzukommen.

Das Gerät wurde für professionelle Anwender designt. Besonders für Aufgaben wie das Animieren von 3D Filminhalten, das Compositing von 8K Szenen und das Erschaffen von lebens­echten Spiel­umgebungen soll der Computer ideal sein.