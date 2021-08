App-Downloads: TikTok übertrumpft Facebook

Keine App wurde im Vorjahr weltweit so häufig heruntergeladen wie TikTok. Das bei Kindern und Jugendlichen beliebte Online-Netzwerk übertrumpfte den Platzhirsch Facebook und dessen Nachrichtendienste Messenger und WhatsApp. Das gab die Marktanalysefirma App Annie bekannt, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Angenommen wird, dass TikTok weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer hat. Diese können mit der aus China stammenden Anwendung kurze, selbstgedrehte Videos aufnehmen und sie auf Wunsch mit Liedern hinterlegen.

Unter den zehn am häufigsten heruntergeladenen Apps reihen sich hinter TikTok vier des sozialen Netzwerks Facebook: Facebook, WhatsApp, Instagram und Facebook Messenger. Auch Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest und Twitter werden häufig installiert. TikToks Aufstieg ist auch angesichts der Probleme der App mit der US-Regierung bemerkenswert. Hatte Ex-US-Präsident Donald Trump noch versucht, TikTok vom US-Markt zu verbannen, falls der Mutterkonzern Bytedance sie nicht an US-Investoren verkauft, so hob sein Nachfolger Joe Biden diese Anordnung heuer im Juni auf.