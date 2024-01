Amag erhält einen Großauftrag von Audi

Die Amag arbeitet mit der Volkswagen-Tochter seit fast zwei Jahrzehnten zusammen. Bei dem Großauftrag, zu dem die Amag in einer Aussendung kein Volumen und keine Auftragsdauer nennt, geht es um ASI-zertifiziertes Aluminium, das in Fahrzeugen verbaut wird. Die Zertifizierung (Aluminium Stewardship Initiative) stehe für verantwortungsvolle Produktion und -verarbeitung.

Verarbeitet werden die Bauteile im Audi-Werk am Standort Györ in Ungarn. Hier wurde bereits vor Jahren mit der Amag die Vereinbarung getroffen, den bei der Produktion entstehenden Aluminiumschrott in den Wertschöpfungskreislauf zurückzuführen und in Ranshofen wiederzuverwerten.

"Der bisher größte Auftragserfolg mit unserem langjährigen Kunden Audi ist eine erfreuliche Bestätigung unserer Qualität sowie Zuverlässigkeit", wird Helmut Kaufmann, Vorstandschef der Amag, in einer Aussendung zitiert. Kaufmann steht seit Jahresbeginn an der Spitze des Konzerns, er löste, wie berichtet, Gerald Mayer ab, der neuer Finanzchef bei der voestalpine wird.



ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.