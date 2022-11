Riiber schaffte den Ruka-Doppelpack

Sein ÖSV-Teamkollege Mario Seidl katapultierte sich gestern nach zwei Langlaufstürzen mit einem famosen Sprung noch vom 47. auf den achten Platz. Der Sieg in Ruka ging schon wie am Samstag an Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hält nun schon bei 51 Siegen.

Riiber setzte sich nach hauchdünner Zwischenführung aus dem Langlauf auf der Großschanze mit 145 Metern schlussendlich deutlich vor dem Franzosen Matteo Baud durch. Rang drei sicherte sich der Japaner Ryota Yamamoto.