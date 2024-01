Wenige Tage nach Thomas Dreßen tritt ein weiterer deutscher Ski-Profi zurück

Josef Ferstl wird im Anschluss an die zwei Heim-Rennen am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen seine Karriere beenden. Das kündigte der 35-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) an.

Ferstl hatte im Jänner 2019 den Super-G auf der Streif gewonnen und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Er holte zwei Weltcup-Siege.

Ferstl hatte nach zuletzt mauen Jahren in dieser Saison noch einmal versucht, in die Weltspitze vorzustoßen. Bei seinen zehn Rennen in diesem Winter schaffte es der Routinier nur zweimal unter die Top 30.

Der Bayer ist der Sohn von Josef Ferstl senior, der 1978 und 1979 Abfahrtssieger in Kitzbühel war.

