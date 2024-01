Klimaaktivisten unterbrachen Nightrace in Schladming

Nach der Startnummer 30 betraten einige wenige Aktivisten den Zielbereich, verteilten Farbpulver und wollten sich anschließend laut einer Aussendung der Initiative mit "Hört auf den Klimarat"-Bannern in den Schnee setzen. Sie wurden jedoch schnell weggeleitet. In der Fernsehübertragung wurden die Szenen nur kurz gezeigt, dann andere Inhalte eingeblendet. Für Aufräumarbeiten war das Rennen kurz unterbrochen.

Videoaufnahmen zeigen die Protestaktion:

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) war ein Ehrengast beim Flutlicht-Klassiker in der Steiermark, er wurde in der "Letzte Generation"-Aussendung direkt angesprochen. Der Kanzler "konnte sich den Protest gegen seine schleißige Klimapolitik aus nächster Nähe ansehen", hieß es da, und weiter: "Hören Sie endlich auf die Wissenschaft, Herr Nehammer!"

Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Ähnliche Störaktionen hatten in diesem Weltcup-Winter bereits beim Männer-Slalom in Gurgl und der Vierschanzentournee der Skispringer in Bischofshofen stattgefunden. Der ÖSV als Veranstalter hat seither seine Sicherheitsmaßnahmen – etwa mit mehr Personal im Zielbereich – verschärft.

Straßer führt nach erstem Durchgang

Mit dem Hochgefühl eines Kitzbühel-Siegers hat Linus Straßer im Schladming-Slalom die Halbzeitführung erobert. Der deutsche Nightrace-Gewinner von 2022 lag nach dem ersten Durchgang am Mittwoch eine Zehntelsekunde vor seinem ersten Verfolger Timon Haugan aus Norwegen. Der dreifache Saisonsieger Manuel Feller hatte als Achter bereits 1,04 Rückstand, knapp sieben Zehntel fehlten dem Disziplin-Führenden auf das Podest.

Am Tag nach seinem überraschenden zweiten Platz im Riesentorlauf erwischte Feller auf der verregneten Planai keine fehlerfreie Fahrt. Der Tiroler führte den Rückstand nicht auf den just vor ihm einsetzenden Niederschlag, sondern eine zu aggressive Material-Einstellung zurück.

Die weiteren Österreicher fuhren vor ausverkaufter Kulisse (22.500 Zuschauer) in der Steiermark vorerst nicht ins Rampenlicht. Dominik Raschner (19./+2,29), Adrian Pertl (20./+2,32), Fabio Gstrein (26./+2,60) und Johannes Strolz (28./+2,85) sicherten sich aber die Teilnahme am Flutlicht-Finale. Joshua Sturm scheiterte als 32. an der Qualifikationshürde, Kilian Pramstaller schied aus. Michael Matt fehlte aufgrund eines grippalen Infekts.

