Ski alpin: Keine Frauen-Speedbewerbe in Garmisch-Partenkirchen

Die Schneeauflage in Garmisch ist nicht mehr ausreichend.

Das teilte der Weltverband FIS am Montag mit. Am zuletzt von den Männern befahrenen Weltcuport ist die Schneeauflage nicht mehr ausreichend, um die Sicherheit der Athletinnen zu gewährleisten. Am Samstag und Sonntag hätten eine Abfahrt und ein Super-G stattfinden sollen.

Zeitgleich wären auch die Männer in Chamonix an der Reihe gewesen, auch jene beiden Abfahrten wurden ohne Ersatz aufgrund der Schneelage abgesagt. Der Slalom am Sonntag steht unverändert im Programm.

