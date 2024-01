Kriechmayr: "Ich wäre gescheit überheblich, wenn ich sage, das ist eine Krise"

Kriechmayr fährt konstant in die Top Ten – zu wenig für seine Ansprüche. (gepa)

"Sicher bin ich sauer." Vincent Kriechmayr machte keinen Hehl daraus, dass er sich über den vierten Platz beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen nicht freute. Dem Gramastettner fehlten 0,64 Sekunden auf den Schweizer Ski-Dominator Marco Odermatt, der vor Raphael Haaser (+0,30) und dem Schweizer Überraschungsmann Franjo von Allmen (+0,61) gewann. Für Kriechmayr war es zwar der fünfte Top-Ten-Platz in Folge, für das Podest hatte es aber seit seinem Super-G-Sieg in Gröden Mitte Dezember nicht mehr gereicht.

Am Samstag hatten ihm als Fünften im Super-G gerade einmal 0,32 auf den französischen Sieger Nils Allegre gefehlt. Das ist zu wenig für die Ansprüche des zweifachen Weltmeisters aus dem Mühlviertel. "Ich bin mit anderen Erwartungen hierhergekommen", erklärte Kriechmayr, der allerdings nicht zu schwarz sehen wollte.

"Ich habe schon einige kleinere Tiefs einmal gehabt, aber ich darf mich nicht beschweren, ich bin gesund, es hat heuer schon viele Verletzungen gegeben. Ich wäre gescheit überheblich, wenn ich jetzt sage, das ist eine Krise." Bis auf den Mittelteil sei er "eh gut im Geschäft" gewesen. In besagtem Stück habe er nicht in den engen Radien der Konkurrenten fahren können. "Hilft halt nicht, Odi war wieder herausragend. Weiterarbeiten."

Für das ÖSV-Team war Haasers zweiter Rang der erste Speed-Podestplatz seit dem zweiten Platz von ebenfalls Haaser im Super-G von Bormio Ende Dezember. "Es freut mich für Haasi, für mich zipft es mich voll an. Für die Mannschaft tut es vielleicht gut", sagte Kriechmayr. Stefan Babinsky punktete als Achter (+0,96), Daniel Danklmaier als 17. (+1,29) und Christoph Krenn als 20. (+1,58).

Zwangspause für Hemetsberger

Kurzfristig seinen Start im Garmisch-Rennen hatte Daniel Hemetsberger wegen Schmerzen im rechten Knie zurückgezogen. Nähere Untersuchungen förderten zwar keine akuten Schäden zutage, sehr wohl aber eine schwere Entzündung, weshalb sich der Oberösterreicher schonen muss.

Dem Nußdorfer wird somit nicht ganz ungelegen kommen, dass die beiden Abfahrten kommendes Wochenende in Chamonix wegen Schneemangels abgesagt wurden. Da keine Ersatzrennen geplant sind, verbleiben mit Kvitfjell (17. Februar) und Saalbach-Hinterglemm (24. März) nur noch zwei Abfahrten im Kalender. Im Disziplinen-Weltcup führt Odermatt derzeit hauchdünn um sechs Punkte vor Cyprien Sarrazin. Im Kampf um Super-G-Kristall liegt der Schweizer 121 Punkte vor Kriechmayr.

