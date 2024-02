"Situation ist unsicher": Kilde will nach Sturz nicht von einem Comeback sprechen

Es seien interessante Tage gewesen, sagte Aleksander Aamodt Kilde bei einer Pressekonferenz. "Viel Schmerzen, ich hatte zwei Operationen. Wir nehmen es jetzt Tag für Tag. Mittlerweile kann ich wieder lachen, wir sind auf dem richtigen Weg."

Der Norweger war im Ziel-S der Lauberhorn-Abfahrt am 13. Jänner in die Fangnetze geflogen, hatte sich die Schulter ausgekugelt und eine tiefe Schnittwunde im Bein zugezogen. Dabei verlor der 31-Jährige viel Blut, musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Aktuell erholt er sich in Innsbruck. Dort wolle er die ganze Reha absolvieren. "Derzeit bin ich an einen Rollstuhl gefesselt, ich brauche jemanden, der mich schiebt. Schlafen ist auch schwierig, ich habe an der Schulter und im Bein große Schmerzen." Seine Mutter hatte ihn zur Pressekonferenz geschoben. Über die Unterstützung, die der Rennfahrer von seiner Familie, von seiner Freundin Mikaela Shiffrin, seinen Fans und auch von seinen Sponsoren erhalten habe, habe ihn sehr gerührt.

Mehr zum Thema Ski Alpin So geht es Shiffrin nach ihrem schweren Sturz in Cortina INNSBRUCK. Mikaela Shiffrin arbeitet nach ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo derzeit in Innsbruck an ihrer Rückkehr in den Weltcup. So geht es Shiffrin nach ihrem schweren Sturz in Cortina

Wieder auf den eigenen Füßen stehen

Sein Ziel, so Kilde weiter, sei es, wieder "Rennen zu fahren und hoffentlich auch wieder zu gewinnen." Aber jetzt müsse er sich erst einmal darauf fokussieren, überhaupt auf eigenen Füßen stehen zu können.

Darum wollte der Ski-Star auch nicht über ein mögliches Comeback sprechen: "Derzeit ist vieles unklar, aber ich bin positiv eingestellt."

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Weiter führte er dazu aus: "Ich habe mich entscheiden, nicht allzu viel dazu zu sagen. Ich bin mir meiner eigenen Situation sehr unsicher.

Erschreckendes Instagram-Posting mit Hintergedanken

Auf Instagram hatte Kilde zuletzt ein Bild von der tiefen Schnittwunde in seinem Bein gepostet. Ein erschreckendes Bild, welches der Athlet aber nicht ohne Hintergedanken veröffentlich hatte.

"Ich wollte mit meinem Posting zeigen, wie schwer meine Verletzung ist. Es hieß ausgekugelte Schulter oder ein Schnitt im Bein – das klingt im ersten Moment nicht so schlimm. Viele Leute haben mir auch geschrieben: 'Deine Verletzungen sind nicht so schlimm, sehe dich also bald wieder auf den Ski.' Nein, wirst du nicht. Klar, das blutige Bild war vermutlich nicht für jeden schön anzusehen. Durch den öffentlichen Post konnte auch ich mich beruhigen, aus diesem Grund habe ich es gemacht."

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.