Pinturault: "Ich bin in Superform"

Alexis Pinturault hat seine Führung im Gesamt-Weltcup auf seinen ersten Verfolger und Titelverteidiger Alexander Aamodt-Kilde (Nor) auf 60 Punkte ausgebaut. Der Franzose dominierte den ersten von zwei Riesentorlauf-Klassikern auf dem Chuenisbärgli in Adelboden nach Belieben. "Ich bin in Superform", betonte der 29-Jährige nach seinem 32. Weltcupsieg. Heute (10.30/13.30 Uhr, ORF 1) soll der 33. folgen. "Es ist ein schnelllebiges Geschäft, man darf nicht lockerlassen", weiß Pinturault, der zweimal Laufbestzeit auf die selektive Piste knallte. In der Endabrechnung lag er 1,04 Sekunden vor Filip Zubcic (Cro) und 1,11 vor Lokalmatador Marco Odermatt (Sui).

"Volle Attacke reiten"

Für Österreichs Ski-Herren bleibt der Riesentorlauf eine Problemdisziplin, die Zeiten im zweiten Durchgang lassen aber auf eine Steigerung hoffen. Roland Leitinger schob sich mit einem zweiten Platz im "Finale" vom 28. auf den elften Rang vor und erinnerte damit an das Vorjahr. Da war der Salzburger in Adelboden vom 27. auf den sechsten Platz gefahren.

"Man muss hier volle Attacke reiten und dem Ganzen wie ein Boxkämpfer entgegengehen. Im ersten Durchgang war es eine wilde Gurkerei, das ist mir unglaublich auf den Keks gegangen. Mit der Wut im Bauch hab’ ich einiges riskiert und noch viel herausgeholt", analysierte Leitinger.

Bergauf ging es auch bei Marco Schwarz, der sich mit der siebentschnellsten Zeit vom 24. auf den 14. Rang katapultierte. "Der zweite Durchgang war um einiges besser. Ich habe ein bisserl was umgestellt, das hat gut funktioniert. Jetzt kann ich mit mehr Selbstvertrauen reinfahren. Diejenigen, die um den Sieg mitfahren, riskieren ihr letztes Hemd. Das muss man machen, damit man ganz vorne mitfahren kann."

Die rot-weiß-rote Equipe wartet seit 24. Februar 2019 auf einen Stockerlplatz im Riesentorlauf. Damals war Marcel Hirscher in Bansko Zweiter.

Für den Slalom am Sonntag (10.30/13.30 Uhr, ORF 1) sind die Perspektiven rosiger. Mit Manuel Feller, dem Spitzenreiter in der Disziplinenwertung, Schwarz und Michael Matt hat der ÖSV gleich drei heiße Eisen im Feuer. Dieses Trio glänzte zuletzt in Zagreb.

Dem Sölden-Sieger droht das Saisonende

Der erste Riesentorlauf in Adelboden wurde vom schweren Sturz des aufstrebenden Norwegers Lucas Braathen überschattet. Die Weltcuppunkte für seinen siebenten Rang werden wohl die letzten für längere Zeit sein. Beim vorletzten Tor war der junge Mann, der die Saison mit einem Triumph in Sölden eröffnet hatte, zu spät dran gewesen. Beim „Rettungsversuch“ verhakte sich Braathens Außenski dermaßen, dass es ihn aushebelte. Dabei verdrehte sich das linke Knie des Skandinaviers enorm, er konnte den Zielraum nicht ohne ärztliche Betreuung verlassen. Eine schwere Verletzung und das Ende der WM-Saison sind zu befürchten.

