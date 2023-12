"Odermatt kam mir ziemlich verloren vor": So hängten Kriechmayr und Schwarz den Schweizer bei der Heimreise ab

Mehr als Trainieren und Warten auf besseres Wetter war für die Speedspezialisten in dieser Weltcupsaison noch nicht drinnen.

So auch nicht am vergangenen Wochenende in Beaver Creek, wo zwei Abfahrten sowie ein Super-G Wind und Schnee zum Opfer fielen.

Zumindest bei der Heimreise hatten Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz gegenüber Marco Odermatt die Nase vorne: Da der Schweizer Gesamtweltcupsieger wegen eines gesperrten Bergpasses nahe Vail erst verspätet am Flughafen in Denver angekommen war, hatte er zunächst keinen Heimflug mehr ergattert.

"Sämtliche Business-Plätze waren ausgebucht", sagte Cheftrainer Tom Stauffer dem Schweizer "Blick". Somit mussten die Eidgenossen erst einen Tag später am Montag via Chicago die Heimreise antreten.

Besser erwischten es die ÖSV-Asse, die noch am Sonntag Business-Sitze von Denver nach London bekamen. "Marco Odermatt ist mir am Flughafen in Denver ziemlich verloren vorgekommen. Meines Erachtens wurden Odi und viele andere Athleten vom in Nordamerika weilenden Mitarbeiter der FIS-Reiseabteilung in dieser Situation zu wenig unterstützt", wurde ÖSV-Trainer Marko Pfeiffer zitiert.

Während die kürzere Regenerationspause für die reinen Speedfahrer nicht weiter schlimm ist, da es für sie erst am 14. Dezember in Gröden weitergeht, stehen für die Techniker bereits dieses Wochenende in Val d‘Isere Riesentorlauf und Slalom auf dem Programm. Dazu zählen auch Odermatt und Schwarz.

