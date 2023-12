Oberösterreichs vergessene Bewerbe: Wo Karl Schranz und Bubi Bradl im Einsatz waren

Bis in die 1950er-Jahre existierte auf dem Linzer Hausberg eine Skisprungschanze.

Tief in ein Schneekleid eingehüllt zeigt sich Oberösterreich dieser Tage, die klirrende Kälte passt ins Bild. Es mutet an wie ein Winter von damals. Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Wo früher an jeder Ecke des Bundeslandes große Wintersport-Bewerbe stattfanden, ist heute vergleichsweise wenig los. Dass etwa ab 1905 Skisprung-Bewerbe auf dem Linzer Hausberg, dem Pöstlingberg, stattfanden, weiß heute kaum noch einer.