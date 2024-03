"Nicht mein Anspruch": Vincent Kriechmayr über die Gründe für seine enttäuschende Saison

"Meine Saison war bescheiden." Vincent Kriechmayr ist ein Freund klarer Worte. So auch als der Gramastettner am Montag bei ServusTV eine Bilanz über den abgelaufenen Weltcupwinter zog.

"In der Abfahrt ein Podium. Das ist nicht mein Anspruch. In einer Saison ohne Großereignis ist eine Kugel das erklärte Ziel, aber das wollte nicht sein. Die Leistung hat einfach nicht gepasst und die Konkurrenz war besser", sagte der Gramastettner, der zwei Super-G-Rennen gewann.

"Der Saisonstart ist einfach schon nicht geglückt. Ich habe zwar den ersten Super-G gewonnen, aber vor allem in der Abfahrt lief es überhaupt nicht nach Wunsch", so der 32-Jährige.

Vertrauen ging verloren

Für ihn sei es schwer erklärbar, warum es vor allem in der Abfahrt überhaupt nicht laufen wollte.

"Ich denke, dass ich noch einmal einen draufsetzen wollte. Im Vorjahr habe ich vier Rennen gewonnen und war trotzdem Zweiter im Abfahrtsweltcup. Da wollte ich unbedingt die Kugel gewinnen und war dann sehr verbissen und habe sehr viel am Material getüftelt und mich da vielleicht ein wenig verzettelt und nicht mehr so auf mein Skifahren konzentriert", sagte Kriechmayr.

Er habe einen Fehler in seiner Technik gehabt, was sich wiederum negativ auf sein Vertrauen ausgewirkt habe. "Und wenn bei mir das Vertrauen nicht da ist, dann kann ich mich nicht am Limit bewegen."

