Politiker plaudert aus: Österreich will sich um Olympische Spiele bewerben

"Wir haben vereinbart, den Prozess einer gemeinsamen Bewerbung von Friaul-Julisch-Venetien, Slowenien und Österreich für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2034 einzuleiten", wurde Maximiliano Fedriga, Präsident der italienischen Region Friaul-Julisch-Venetien, nach einem Meeting mit Sloweniens Außenministerin Tanja Fajon zitiert.

Eine Ausrichtung der Spiele im Dreiländereck würde bedeuten, dass Bewerbe in Österreich im Raum Villach und Klagenfurt infrage kämen.

Für Fedriga ist der mit Österreich und Slowenien eingeschlagene Weg "ein Beispiel für eine außergewöhnliche Zusammenarbeit, die auf Dialog, dem Wunsch nach Frieden und dem gegenseitigen kulturellen Austausch basiert, der zwischen unserer Region und den Nachbarländern entstanden ist und Grundwerte eines vereinten Europas darstellt".

Gegen eine erfolgreiche Bewerbung spricht, dass die kommenden Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, also ebenfalls in Italien stattfinden. Während die Auflage 2030 Meldungen zufolge in den französischen Alpen stattfinden könnte, gilt für 2034 bislang Salt Lake City als Favorit.

Für Österreich wären es nach zweimal Innsbruck (1964, 1976) die dritten Spiele, für Slowenien die ersten.

