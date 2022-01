EM-Silber für Janine Flock

Der Titel ging an Kimberley Bos aus den Niederlanden, die sich auch den Gesamtweltcup vor der 32-jährigen Flock sicherte. "Ich bin stolz, dass es mir wieder gelungen ist, Edelmetall zu holen", sagte Flock, die auch eine Medaillenaspirantin bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist. Die Generalprobe auf der Bahn in Yanqing war im Vorjahr aber nicht von Erfolg gekrönt: Flock wurde nur 17.