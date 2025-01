Rekord fast verdoppelt - Ice Cats feierten trotz Niederlage ein Eishockeyfest

"Sie sind richtig wirklich nervös, das ist für sie nicht alltäglich, vor so vielen Leuten zu spielen", sagte Ice-Cats-Linz-Obmann Helmut Wiesinger am Freitagabend, bevor sich die Schleusen der Linz-AG-Eisarena öffneten. 576 Zuschauer sollten die Eishalle besuchen und damit den DEBL-Zuschauerrekord aus dem Jahr 2023 beinahe verdoppeln. Der Rekordversuch war also erfolgreich, wenn auch nicht in allen Belangen. Die Linzerinnen, die am Tabellenende rangieren mussten sich den zweitplatzierten Grazerinnen mit 1:4 geschlagen geben.

Die Bildergalerie zum Durchklicken:

Bildergalerie: Linzer Ice Cats stellten Damen-Zuschauerrekord auf (Foto: Markus Prinz) Bild 1/43 Galerie ansehen

Bara Kafkova (9.) und Nina Ausperger (18.) brachten die Steirerinnen bereits im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Die Ice Cats schienen Zeit zu brauchen, sich in die Kulisse mit Schlachtgesängen und Getrommel hineinzuspielen. Nach einem torlosen Mittelabschnitt legten die Steirerinnen im Schlussdrittel durch Kafkova (49.) noch einmal nach. Knapp vier Minuten vor dem Ende wollte Linz-Trainer Harald Fülöp noch einmal alles versuchen und nahm Torhüterin Elisabeth Geber, die Lara Reisinger nach 40 Minuten abgelöst hatte, zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Eis. Es sollte sich bezahlt machen.

Denn nach einer Strafe gegen die Steirerinnen gelang Artemis Tekin das umjubelte erste Tor, das einem die Gänsehaut in der Halle aufzog. Als ob es ein ICE-Spiel der Black Wings wäre, so fühlte sich der Ehrentreffer der Linzerinnen an. Die Gastgeberinnen wollten noch mehr und holten Geber gleich wieder vom Eis. 50 Sekunden vor dem Ende trafen aber die Grazerinnen zur 4:1-Entscheidung ins verwaiste Tor. Trotzdem durften sich die Linzerinnen nach dem Spiel von den Fans feiern lassen. Sie genossen es sichtlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.