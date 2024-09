Ein Start zum Vergessen für die Black Wings

Zwei Matches, null Punkte, 0:10-Tore – die Steinbach Black Wings haben den Start in die ICE Hockey League 2024/25 gründlich verpatzt und sich am Tabellenende eingeparkt. Die Heimpremiere gegen Rekord-Champion KAC brachte eine empfindliche 0:5-(0:1, 0:1, 0:3)-Niederlage, die auch absolut verdient war.

"Bitter! Das ist zu wenig, wir erlauben uns zu viele Fehler", ärgerte sich Coach Philipp Lukas, dessen Team seit 120 Minuten auf einen Volltreffer wartet.

Gemessen am Outfit der sich rund um den Mittelkreis aufgestellten Fahnenschwenker aus den Reihen der Fanclubs wäre man nie auf die Idee gekommen, dass die Eiszeit angebrochen ist. Kurze Hosen, Flip Flops und Hawaii-Hemden prägten deren Erscheinungsbild, aber es sollte nicht lange dauern, bis der Sommer verdrängt und Hockey allgegenwärtig war.

Nach nur 117 Sekunden zappelte der Puck zum ersten Mal im Linzer Gehäuse – Luka Gombac war so frei (2.). Ungünstiger hätte das erste Liga-Heimspiel seit 199 Tagen bzw. seit 9. März 2024 nicht beginnen können. Damals hatte der EHC das vierte Play-off-Viertelfinale gegen den späteren Champion Salzburg 2:3 verloren.

Romigs Ausfall tut weh

Der Versuch, die 0:5-Auftaktniederlage in Bozen auszubügeln, ging komplett daneben. "Ich möchte diese beiden Spiele nicht vergleichen, von uns muss in jeder Hinsicht mehr kommen", betonte Lukas, der gemeinsam mit Chefscout Rick Nasheim den Markt nach einer Verstärkung sondiert. Es soll flott gehen, aber nicht überhastet. "Ich kann nicht zaubern", stellte Lukas desillusioniert fest. Eines ist jedenfalls klar: Der quirlige Stürmer Emilio Romig, dem nach einer Schulterblessur das Saison-Aus droht, fehlt an allen Ecken und Enden.

3602 Besucher, darunter bis zu 500 Einsatzkräfte, die nach ihrem unermüdlichen Hochwassereinsatz vom Klub eingeladen und mit warmem Applaus empfangen wurden, hätten gerne deutlich mehr von ihren Wings gesehen. Klagenfurt war giftiger, den Tick schneller, auch druckvoller und disziplinierter. Vor allem im Mittelabschnitt, in dem die "Rotjacken" ihr drittes Powerplay (Brian Lebler saß zum zweiten Mal in der Kühlbox) zum 0:2 verwerteten (38.).

Es brauchte einen Weckruf, der Gerd Kragl vorbehalten war. Der Linzer Assistant-Kapitän ließ sich auf einen Fight mit David Maier ein (42.). Ohne Wirkung. Im Gegenteil. Der dänische KAC-Torjäger Mathias From stellte nach Würschl-Fehlpass auf 0:3 (49.), letztlich wurde es heftig. Lukas setzte alles auf eine Karte, From traf zum 0:4 ins leere Netz (58.), Jan Mursak setzte den Schlusspunkt in Unterzahl – 0:5 (60.).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.