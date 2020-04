Christian Perthaler wird Geschäftsführer des Eishockey-Vereins Linz

Christian Perthaler feiert ein Blitz-Comeback in der Eishockeyszene. Er wird Geschäftsführer und Manager des neuen „Eishockey-Vereins Linz“. Der 51-jährige Wahl-Wilheringer, der sich in den vergangenen Wochen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kann seinen neuen Job mit sofortiger Wirkung antreten.

Grundlage dafür ist die am Donnerstag (gestern) zugestellte fristlose Entlassung von Seiten des „EHC (LIWEST) Black Wings Linz“. Die Entscheidung von Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag ist schlüssig, hat sich doch Perthaler am Ostermontag als Unterstützer der Opposition deklariert.

Perthaler, ehemaliger Eishockey-Teamstürmer, war 2001 vom KAC nach Linz gewechselt. 2008 beendete der Kapitän des EHC LIWEST Black Wings Linz seine Karriere und übersiedelte ins Management, dem er bis Ende dieser Saison aktiv angehörte.

Am 31. März wurde ihm von Freunschlag (per 31. Juli) gekündigt. Perthaler, damals in Kurzarbeit und mit dem Coronavirus infiziert, reichte daraufhin Klage ein. Eine einvernehmliche Vertragsauflösung kam nicht zustande.

„Immer teurer, aber schlechter“

Freunschlags Verhältnis zu Perthaler ist seit drei Jahren, sagt Freunschlag, angespannt. Freunschlag begründete das mit ausbleibenden sportlichen Erfolgen. „Die Mannschaft wurde immer teurer, aber schlechter“, sagte Freunschlag im Zuge des aktuellen Streits zu den OÖN, als noch eine Gesprächsbasis gegeben war.

Gegenüber „LT1“ und „Sky“ folgten in den vergangenen Tagen Abrechnungen mit dem Ex-Manager, dem Freunschlag neben Erfolglosigkeit das Naheverhältnis zu einem Spielervermittler zum Vorwurf machte.

Die „Personalie Perthaler“ war der massive Streitpunkt in einer Vorstandssitzung des EHC LIWEST Black Wings Linz am 16. März gewesen. Damals eskalierte die Situation, weil Freunschlag Perthaler die sportlichen Agenden entziehen wollte. Perthaler dürfe sich um die Sponsoren kümmern.

Diese Variante wollte weder Perthaler noch das damalige Vizepräsidenten-Trio Karl Egger, Peter Zauner, Peter Matausch akzeptieren. Die drei Vorstandsmitglieder wurden aber von Freunschlag in dessen Doppelfunktion als Obmann und Kassier überstimmt. „Weil ich hafte, muss ich das Letztwort haben“, sagte Freunschlag damals.

Der nächste Schritt ist der Lizenzerwerb für die EBEL

Daraufhin entbrannte ein Streit (mit Anwaltsbeteiligung), die Fronten waren so verhärtet, dass die Opposition den neuen „Eishockey-Verein Linz“ gründete. Perthaler führt gemeinsam mit dem Vereinsrechtsexperten Peter Vogl die Geschäfte des neuen Klubs, der sich fristgerecht um eine Lizenz für die Erste Bank Eishockeyliga bemüht.

Perthaler und Vogl werden jetzt den Anforderungskatalog für die Neuaufnahme abarbeiten. Der „alte“ EHC (LIWEST) Black Wings Linz hat zwar derzeit die Lizenz, droht sie aber zu verlieren, weil der Verein ab 1. Mai ohne Heimstätte dasteht. Die Linz AG hat am Dienstag wegen fehlenden Vertrauens angekündigt, den am 30. April auslaufenden Pachtvertrag mit dem EHC (LIWEST) Black Wings Linz nicht zu verlängern.

Das ist die Presseerklärung des „Eishockey-Vereins Linz“

„Perthaler neuer Manager

Am gestrigen Donnerstag hat der „EHC LIWEST Black Wings Linz“ sein Dienstverhältnis mit Christian Perthaler mit sofortiger Wirkung beendet.

Bereits am Freitag hat der 51-Jährige seinen neuen Job als Manager und Geschäftsführer bei der sich in Gründung befindenden „EHV Linz Eishockey GmbH“, einer 100 %-Tochter des neuen Eishockey-Vereins Linz, angetreten.

Er wird sich die nächsten Tage, gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Peter Vogl, um die Anforderungen im Rahmen des Lizenz-Antrags für die Erste Bank Eishockey Liga kümmern.

„Ich freue mich sehr, wieder mit Vollgas für den Eishockeysport in Linz und Oberösterreich zu arbeiten. Es liegen große Aufgaben vor uns und ich danke dem neuen Team für sein Vertrauen“, sagte Perthaler.

Der Eishockey-Verein Linz ist zuversichtlich, sich zeitnah mit der Linz AG auf eine Hallennutzung zu einigen und auch die restlichen Anforderungen für eine EBEL-Lizenz für die Spielzeit 2020/2021 rasch zu erbringen.

Besonders erfreulich ist der unaufgeforderte Zulauf von Förderern und Sponsoren. Täglich langen mehrere Unterstützungserklärungen beim neuen Verein ein.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. EBEL Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at