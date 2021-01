Black Wings verpflichten 23-jährigen Stürmer

Die Black Wings verstärken sich mit einem weiteren Stürmer. Das war der Plan, die Einkaufstour von Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner dürfte damit beendet sein. Dennis Yan wurde 2015 im NHL Entry Draft an 64. Stelle (3. Runde) von Tampa Bay gepickt und hat seit der Saison 2016/17 in der AHL für Syracuse Crunch gespielt. In Der US-Amerikaner, der auch einen russischen Pass besitzt, erzielte dabei in 152 Spielen 34 Tore und 29 Vorlagen. Dabei wurden ihm 99 Strafminuten aufgebrummt. Der Linksschütze ist auf der Flügelposition beheimatet.

„Wir freuen uns auf Dennis Yan, der vor allem mit seinem Offensivspiel der Mannschaft helfen wird", wird Manager Baumgartner auf der Klub-Homepage zitiert.

