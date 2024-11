Black-Wings-Kapitän Lebler lässt Fans über Frisur abstimmen

Dauerwelle, Vokuhila oder etwas ganz anderes? Die Fans haben ab Dienstag in den sozialen Medien auf den Kanälen der Steinbach Black Wings (Facebook und Instagram) die Wahl, welches Erscheinungsbild ihr Kapitän ab kommender Woche abgeben wird.

Gesichert dürfte sein, dass Lebler seine Mähne zumindest beim Gastspiel in Szekesfehervar noch in wallender Form ausführen wird. Spätestens kommenden Montag oder Dienstag soll der Haarschnitt bei Friseur Marco Inmann in Linz angefertigt werden. Außerdem sollen die Haare, die Lebler beim Friseur lassen wird, für den guten Zweck versteigert werden.

