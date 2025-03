Sensation! Gmunden steht im Finale der Österreichischen Eishockeyliga

Riesenjubel bei den CAM4DENT Traunsee Sharks: Die Gmundner ziehen nach einem 4:1-Auswärtssieg ins ÖEL-Finale ein und treffen dort auf den SC Samina Hohenems.

Nach dem 2:2 vergangene Woche beim Hinspiel in Gmunden waren es im Retour-Match im Ländle wieder die Sharks, die den ersten Treffer erzielten. In der Rheinhalle in Lustenau mussten sich die 1088 Zuschauer aber bis in die 32. Minute gedulden, ehe sich beim Spielstand etwas veränderte. Johannes Mackner traf zum 1:0 für die Gäste aus Oberösterreich, obwohl die Hausherren - gemessen an der Anzahl der Chancen - ein deutliches Übergewicht hatten.

Es kam noch schlimmer für die zahlreichen Fans in der Rheinhalle: Mathias Haiböck traf nach 50 Minuten und 14 Sekunden zum 2:0 für die Oberösterreicher. Lustenau erhöhte weiter den Druck, scheiterte ein ums andere Mal aber an Luka Gracnar und dem Gmundner Defensivverbund. 4:25 Minuten vor dem Ende holte Lustenau-Trainer Daniel Fekete Goalie Beck vom Eis - und wurde eine Minute später dafür bestraft. Elias Koller traf zum 3:0 für die Gäste ins verwaiste Tor - die Vorentscheidung.

Hoffnung keimte noch einmal kurz auf, als der Ex-Black-Wings-Stürmer Martin Grabher-Meier 57 Sekunden vor dem Ende zum 1:3 traf. Die Linzer Defensive hielt dem letzten Sturmlauf der Hausherren aber weiter stand und schrieb durch Niklas Mayrhauser acht Sekunden vor der Schlusssirene noch einmal an.

Das erste Finalspiel steigt bereits am Samstag, 8. März.

