Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Innsbruck

Nach der 2:5-Niederlage am Dienstag stehen die Zeichen bei den Black Wings im heutigen Spiel gegen den HC Innsbruck auf Revanche. Beim Gastspiel in Tirol begannen die Linzer zwar gut, kamen nach der ersten Pause aber im 5-gegen-5 kaum zu zwingenden Chancen. Auch die Defensive wirkte bei weitem nicht sattelfest. Das muss sich heute ändern, wenn man zum ersten Mal in dieser Saison auf eigenem Eis gegen die Haie reüssieren will.

Die Gäste stehen hingegen nach wie vor unter Druck. Eine Playoff-Qualifikation ist wohl nur noch mit einer Siegesserie in Reichweite. Dass die Innsbrucker mit dem Druck umgehen können, haben sie am Dienstag bewiesen. Gelingt heute ein weiterer Befreiungsschlag oder ist das Gastspiel in Linz für die Tiroler ein Anfang vom Saisonende?

Personell wird sich bei den Black Wings wohl nicht verändern. Stefan Gaffal und Stefan Freunschlag fallen weiterhin verletzt aus. Ansonsten sollte Trainer Dan Ceman auf das gesamte Line-Up zurückgreifen können.

Der weitere Spielplan der Black Wings

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at