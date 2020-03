Ab 16:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Spiel 3 wieder in Klagenfurt

Klagenfurter AC - Black Wings Linz

Klagenfurter AC Black Wings Linz Erstes Bully: 08.03. - 17:30

Wir berichten live ab 16:30 Uhr aus der Klagenfurter Messehalle.

Veränderte Vorzeichen vor dem zweiten Duell der Black Wings in dieser Viertelfinalserie in der Klagenfurter Messehalle. Während vor dem ersten Duell am Mittwoch die Linzer als Außenseiter in diese Serie gingen, haben sie jetzt die halbe Miete mit einer 2:0-Führung schon in der Tasche. Auf die leichte Schulter nehmen kann man Spiel 3 aber nicht, denn die Black Wings sind nur zwei schlechtere Spiele von einem Klagenfurter Ausgleich in der Serie entfernt.

Die besten Bilder von Spiel 2 in der Galerie:

Die Black Wings sind bereits gestern nach Kärnten angereist und haben die Nacht wieder im Seepark Hotel verbracht. Schwere Beine sind heute nach dem Spiel also definitiv keine Ausrede. Am Vormittag gab es eine Aktivierungseinheit, gegen 15:15 Uhr werden die Cracks vor der Halle erwartet.

QF2: Marco Brucker Marco Brucker nach dem 4:3-Sieg in Spiel 2 über den KAC

Personell werden bei den Black Wings keine Rotationen erwartet. Spannend ist, mit welcher Aufstellung KAC-Coach Petri Matikainen seine Mannschaft ins Spiel schicken wird. Die Rotjacken zeigten sich in Spiel 2 durch die Bank verbessert, wollten die Serie unbedingt ausgleichen. Es gelang nicht, weil Linz defensiv gut stand und auch vor eigenem Publikum nicht vom Spielplan abkam. Der Erfolg bestätigt Tom Rowe, auch die Fans goutierten die Leistung. Ebenfalls goutieren würden sie wohl ein 3:0 in der Serie nach dem heutigen dritten Spiel.

QF3: Johannes Bischofberger KAC-Stürmer Johannes Bischofberger vor dem dritten Spiel im Interview

