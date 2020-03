Es heißt "Bitte warten". Warten auf den Man of the Match. Stefan Gaffal hatte etwa eine Viertelstunde davor die Linzer zum vielumjubelten 4:3 in der 80. Spielminute, der 20. in Verlängerung, geschossen und die Führung der Black Wings in der Playoff-Serie gegen den KAC auf 2:0 erhöht. Das Auge geschwollen, ein Cut ist unter der Augenbraue zu sehen. An und für sich ist das nichts Ungewöhnliches nach einem Spiel im Kabinen-Vorraum. Das Wie ist es, das diesen Freitagabend noch