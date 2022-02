Welche Spur führt zu Gold?

Seit gestern, 15.17 Uhr österreichischer Zeit, brennt in Peking das olympische Feuer. Schon am ersten Wochenende bringt Österreichs Team heiße Eisen ins Spiel. Wie bei den Sommerspielen vor einem halben Jahr in Tokio, als Rad-Sensationsfrau Anna Kiesenhofer zum Auftakt mit ihrem Sieg im Straßenrennen überraschte, wäre auch in Peking Gold am ersten Wochenende ein Befreiungsschlag für das rot-weiß-rote Team, von dem (anders als bei den Sommerspielen) eine üppige Medaillenausbeute erwartet wird.

Vor vier Jahren schaffte es Österreich in Pyeongchang mit 14 Podestplätzen in die Top Ten der erfolgreichsten Teilnehmernationen. Die Hochrechnung der Austria Presse Agentur für die Winterspiele in China beläuft sich für das 106-köpfige Aufgebot zwischen zehn und 23 Medaillen. Karl Stoss, Präsident des Österreichischen Olympischen Comites (ÖOC), erwartet 14 bis 17 Medaillen – "je nach Infektionsgeschehen". Mit der Skispringerin Sara Marita Kramer ist aufgrund eines positiven Corona-Tests tatsächlich eine wichtige rot-weiß-rote Medaillenbank umgefallen, die am ersten Wochenende in Peking zum Auftakt der Skisprung-Bewerbe als Gold-Favoritin gegolten hätte.

Ohne sie sind die Chancen auf den olympischen Schanzen deutlich gesunken. Höhepunkt des ersten Wochenendes ist die Herren-Abfahrt am Sonntag (4 Uhr). Oberösterreich hat mit Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger hier gleich zwei aussichtsreiche Asse am Start. Für die Skination Österreich ist in der alpinen Königsdisziplin eine Medaille fast ein Muss. Gibt es ein Wochenende ohne österreichische Medaille, brennt in Peking nicht nur das Feuer, sondern auch der Hut.