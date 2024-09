Video: Leclerc brettert mit seinem Ferrari im Baku-Training in die Absperrung

Der Niederländer war am Freitag in Baku in seinem Red Bull 0,313 Sekunden schneller als Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Dritter war Verstappen-Teamkollege Sergio Perez. Dreimal wurde die Session mittels Roter Flaggen gestoppt. Einer der Auslöser war Monza-Sieger Charles Leclerc.

Schon wenige Minuten nach dem Start der Übungsrunden stellte die Rennleitung die Ampeln auf Rot, weil Autoteile auf der Piste lagen. Kurz darauf krachte Leclerc mit seinem Ferrari in die Streckenbegrenzung und konnte nicht mehr weiterfahren.

Die dritte Zwangspause folgte, als Williams-Jüngling Franco Colapinto die Kontrolle über sein Auto verlor und den nächsten Unfall baute.

Vor dem Grand Prix am Sonntag (13.00 Uhr/live ServusTV, RTL, Sky) führt der Niederländer Verstappen die WM mit 62 Punkten Vorsprung auf den Briten Norris an. Zuletzt aber steckte das Red-Bull-Team in einer Formkrise. In der Konstrukteurswertung könnte McLaren in Aserbaidschan bereits die Führung übernehmen. Acht Punkte liegt das britische Traditionsteam hinter Titelverteidiger Red Bull.

