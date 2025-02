Formel 1: Hamilton will bei achtem WM-Titel nicht zurücktreten

"Wenn ich das Glück hätte, einen weiteren Titel zu gewinnen, was wir natürlich anstreben, würde ich nicht aufhören", stellte der 39-Jährige in einer Medienrunde klar. Zusammen mit Michael Schumacher teilt sich der Engländer die Bestmarke mit sieben WM-Titeln. In dieser Saison bestreitet Hamilton, der letztmals 2020 Weltmeister wurde, seine erste Saison für Ferrari.

"Ich denke nicht an Nummer acht. Ich denke daran, die erste WM mit Ferrari zu gewinnen", bekräftigte der Brite. Den italienischen Traditionsrennstall, der letztmals 2007 durch Kimi Räikkönen die Fahrer-WM gewann, hält Hamilton für schon jetzt weltmeisterlich. Ob er von Beginn an siegfähig sein wird, weiß der 105-fache Grand-Prix-Gewinner aber nicht. "Ich habe sechs Monate gebraucht, um mit Mercedes mein erstes Rennen zu gewinnen", bemerkte Hamilton, der Ende Juli 2013 mit Mercedes in Ungarn erstmals siegreich war.

