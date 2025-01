KTM: Hurra, wir leben noch!

RIAD. Der in die Insolvenz gedriftete Innviertler Motorrad-Hersteller KTM gab Mitten im Kampf um einen Neustart ein starkes Lebenszeichen von sich: Der Australier Daniel Sanders brachte bei der berühmt, berüchtigten Rallye Dakar in Saudiarabien einen prestigeträchtigen Sieg ins Ziel. Der 30-jährige ließ bei der Schlussetappe am Freitag nichts mehr anbrennen und hielt seine Verfolger, die Honda-Fahrer Tosha Schareina (Spa) und Adrien Van Beveren (Fra), in seinem Rückspiegel.

Sanders hat nach seinem Sieg beim Prolog die Rallye Dakar souverän dominiert, obwohl das KTM-Red-Bull-Werksteam aufgrund der Einsparungen im Konzern dieses Jahr auf gewohnte Ressourcen verzichten musste. Für die Innviertler war es der 20. Dakar-Erfolg in der Firmengeschichte, kein anderer Hersteller kann so eine stolze Bilanz vorzeigen.

"Das ist natürlich Balsam auf der ramponierten KTM-Seele und ein unglaublich wichtiges Lebenszeichen in Zeiten wie diesen", sagt KTM-Botschafter Heinz Kinigadner nach dem überraschend souveränen Erfolg Der bald 65-jährige Tiroler kennt den Hintergrund zum gewonnen Duell gegen Erzrivale Honda. "Unser Wolfgang Felber, praktisch der Adrian Newey von KTM, hat ein hervorragendes Motorrad gezeichnet, das in nur einem Jahr entwickelt wurde. Wir waren der Konkurrenz überlegen, ohne an unser Limit zu gehen", sagt Kinigadner, dem neben dem 30-jährigen Sanders auch die jungen Wilden beeindruckt haben. Der erst 19-jährige Spanier Edgar Canet zeigte bei seinem Dakar-Debüt mit Platz acht auf, Kinigadners Neffe Tobias Ebster belegte in der Schlussetappe am Freitag Platz drei und wurde als bester Privatfahrer mit einer Serien-KTM Neunter. Kinigadner: "Der Tobi steht jetzt vor dem Tor zum Werksfahrer."

Ohne Pierer kein Kinigadner

Ob dieses Tor aufgehen wird, hängt von der wirtschaftlichen Zukunft von KTM ab. Ob Kindigadner als "Botschafter" und Konsulent der Marke an Bord bleiben wird ist eher fraglich. "Stefan Pierer scheint von den Banken als KTM-Chef nicht mehr akzeptiert zu werden und wird wohl die operative Führung verlassen müssen. Das ist schade, den Stefan ist einer, der KTM versteht. Wenn er nicht mehr da ist, werde ich wohl nicht mehr nach Mattighofen fahren", sagt Kinigadner, der keine Lust hat, "einem chinesischen Eigentümer zu erklären, wie KTM funktioniert." Und funktioniert denn KTM, Herr Kinigadner? "Wir haben die teuersten Motorräder, bei der Qualität ist unsere Konkurrenz nicht schlechter. Ohne Sieger-Image, das wir nur im Motorsport erhalten können, wird es nicht möglich sein, unsere Motorräder zu verkaufen."

Der beeindruckende Dakar-Sieg hat jedenfalls in dieses wichtige Sieger-Image eingezahlt. Pierer und Kinigadner scheiterten zunächst, Daniel Sanders persönlich zu dessen ersten Dakar-Erfolg zu gratulieren. Kinigadner: "Das Ziel der Rallye war leider im sogenannten Empty Quater - da gibt es kein Handy-Netz." Die Dakar-Party dürfte demnächst dort nachgeholt werden, wo es aktuell wenig zu feiern gibt: im KTM-Basislager in Mattighofen.

Autor Christoph Zöpfl Redakteur Christoph Zöpfl