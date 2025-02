WM-Start: Nun müssen die Karten auf den Tisch

Zur besten Frühstückszeit am Sonntag (MotoGP, 9 Uhr, live auf ServusTV) wird uns der Auftakt der Weltmeisterschaft in Buriram (Thailand) serviert. Und nicht nur ich verspreche mir einen Leckerbissen – denn im Gegensatz zu den Tests hier vor zwei Wochen müssen nun alle wirklich die Karten auf den Tisch legen.

Dass ausgerechnet MotoGP-Weltmeister Jorge Martin wegen seiner Verletzungen den Saisonstart verpasst, ist ein absoluter Wermutstropfen. Aber es bleibt auch so spannend genug.

Die Motorspezifikationen in der Königsklasse MotoGP werden vor dem Beginn der neuen Ära 2027 mit anderen Motorrädern eingefroren, was bedeutet, dass die Hersteller heuer wie auch in der folgenden Saison die gleichen Triebwerke wie heuer verwenden müssen – Änderungen sind nicht mehr möglich. Damit sollen die Kosten kontrolliert und möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Das gilt vorerst nur für die Topteams Ducati, KTM und Aprilia, während die zuletzt schwächelnden Hersteller Yamaha und Honda aktuell ausgenommen sind. Aber die ins Hintertreffen geratenen japanischen Werke schätze ich auch ohne diese Regelung schon stärker als zuletzt ein. Bei Yamaha herrscht nach den guten Tests durchaus Euphorie, bei Honda gab es ebenfalls einen enormen Umbruch. Dann kann es schnell gehen. Hinter Dominator Ducati hat sich KTM als zweite Kraft etabliert.

Die Entscheidung am Dienstag, dass es bei KTM weitergeht, war auch für die Rennsportabteilung garantiert eine Erleichterung. Ich habe großen Respekt vor dieser, sie haben sich toll hochgearbeitet in vielen Bereichen. Doch man muss es auch immer im größeren Kontext sehen, und dabei rückt der Rennsport in den Hintergrund, denn es gibt viele, die mehr verloren haben. Schade, dass es überhaupt so weit gekommen ist.

Extreme Bewährungsprobe

Ein Wort auch noch zum Linzer Jakob Rosenthaler, meinem früheren Schützling im Red Bull Rookies Cup, der ja in Thailand wie auch in Argentinien zu WM-Einsätzen für das von mir hoch geschätzte Team Aspar in der Moto3-Klasse kommt. Das ist eine extreme Bewährungsprobe, aber auch eine, die unglaublich wichtig für seine weitere Entwicklung sein kann. Ich hoffe, dass er es als Chance versteht und keinen Druck verspürt. Er sollte es wie viele spanische Talente angehen. Wenn die eine Wildcard bekommen, dann nützen sie diese. Und dann ist die Tür zur WM nicht mehr zugesperrt, sondern zumindest angelehnt.

Was mir weniger gefällt, ist, dass die Trainingsformate in Moto3 und Moto2 an jene der MotoGP angepasst werden – also dass nach dem ersten freien Training am Freitag gleich eine gezeitete Übungseinheit folgt, die für das Qualifying maßgeblich ist. Das mag für die routinierten Asse der Königsklasse passend sein, die solcherlei Stresssituationen gewöhnt sind. Aber in den kleineren Klassen erhöht man damit den Druck, das führt dann zu Fehlern, und ich weiß nicht, ob das in puncto Sicherheit in die richtige Richtung geht. Die ersten Rennen werden das zeigen, und ich hoffe, dass alles gut geht.

Der gebürtige Lambacher Gustl Auinger ist ehemaliger WM-Pilot und heute TV-Experte bei ServusTV sowie Schirmherr des Rookies Cup.

