OÖN verlosen Platz auf dem heißen Sitz eines Jännerrallye-Siegers

Mehr als die Hälfte der 81 Starter bei der 37. LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger, die vom 5. bis 7. Jänner 2024 im Raum Freistadt abgehalten wird, stammen aus Oberösterreich.

Johannes Keferböck Bild: MARKUS PRINZ

Einer von ihnen ist der Pregartener Johannes Keferböck, der die Rallye 2018 als erster Mühlviertler überhaupt für sich entscheiden konnte. Der 50-Jährige konnte in der Vorsaison in der Rallye-WM den hervorragenden vierten Gesamtrang bei den WRC Masters (für Piloten ab 50+) herausfahren - bei nur vier gefahrenen Einsätzen.

Für die Jännerrallye hat sich der Pregartener - wie auch in Kroatien, bei der Herbstrallye und bei der Central Europe Rallye - mit der neuesten Rallye-Variante des Skoda Fabia verstärkt. Sein Team "Keane Motorsport" teilt sich der Familienvater bei seiner insgesamt 16. Jännerrallye erstmals mit Bäckermeister Ernst Haneder. "Es ist schön, einmal im selben Team mit dem Ernstl zu fahren", sagt Keferböck. Co-Pilotin bleibt die Beifahrer-Ikone Ilka Minor. Keferböck: "Never change a winning team."

"Eine konkrete Platzierung bei einer Jännerrallye erzwingen zu wollen geht selten gut aus. Wir wollen gut fahren und dann schauen, was für uns dabei herausschaut. Ein Ziel wäre, länger dabei zu sein als im Vorjahr", sagt Keferböck, der im Vorjahr auf der SP8 von der Straße rutschte und ausschied.

Der Skoda Fabia RS Rally2 von Johannes Keferböck Bild: privat

Mitfahrgelegenheit bei Rallye-Test zu gewinnen

Die OÖNachrichten verlosen eine Mitfahrgelegenheit mit Johannes Keferböck in seinem Skoda Fabia RS Rally2 im Rahmen seiner Testfahrten am Dienstag, 2. Jänner 2024, in St. Oswald bei Freistadt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bis Montag, 1. Jänner 2024, 18 Uhr verständigt.

Die 43 Oberösterreicher bei der Jännerrallye

# 1: Simon Wagner (TBA)

# 6: Michael Lengauer (Skoda Fabia Rally2)

# 7: Julian Wagner (Skoda Fabia Rally2)

# 8: Martin Rossgatterer (Citroen C3 Rally2)

# 9: Johannes Keferböck (Skoda Fabia Rally2 Evo)

# 11: Ernst Haneder (Skoda Fabia Rally2 Evo)

# 12: Martin Fischerlehner (Ford Fiesta Rally2)

# 20: Johann Seiberl (Mitsubishi Evo 6 RS)

# 22: Markus Stockinger (Mazda 2 Proto)

# 23: Manuel Wurm (Skoda Fabia Rally2 Evo)

# 25: Markus Steinbock (Hyundai i20 Rally2)

# 34: Stefan Traxler (Ford Fiesta MK7 Proto)

# 35: Rudolf Leitner (Ford Fiesta Proto)

# 37: Reinhold Neulinger (Mitsubishi Lancer Evo 6.5)

# 39: Philipp Haneder (Mitsubishi Lancer Evo IX)

# 40: Martin Desl (Ford Fiesta Proto)

# 41: Robert Zitta (Subaru Impreza WRX)

# 42: Patrik Affenzeller (Subaru Impreza WRX)

# 43: Sebastian Satzinger (Mitsubishi Lancer Evo V)

# 44: Günther Königseder (Lancia Delta Integrale 16V)

# 45: Patrik Gaubinger (Audi Quattro)

# 46: Horst Stürmer (Audi Coupe Quattro)

# 47: Horst Höllwirth (Mitsubishi Lancer Evo V Proto)

# 48: Jürgen Reisinger (Mitsubishi Lancer Evo VIII)

# 50: Raphael Dirnberger (Opel Corsa Rally4)

# 52: Simon Seiberl (Peugeot 208 Rally4)

# 55: Lukas Dirnberger (Ford Fiesta ST)

# 59: Marcel Neulinger (Ford Fiesta ST)

# 60: Nico Neulinger (Ford Fiesta ST)

# 64: Peter Wagner (VW Golf 1)

# 65: Mario Klopf (Ford Escort RS2000)

# 66: Gerhard Fragner (Mazda 323 BG 4WD)

# 67: Markus Oßberger (Audi Coupe Quattro)

# 68: Gerhard Birklbauer (Mazda 323 BG Turbo)

# 69: Jürgen Pilz (Mazda 323 GT-R)

# 71: Jan Dolzer (Subaru Impreza)

# 75: Erwin Kollingbaum (BMW 325i E30)

Kristof Klausner Memorial

# 102: Michael Weissinger (Volvo 740)

# 103: Manuel Pilz (Audi Quattro Coupé)

# 105: Bernhard Grasserbauer (BMW E36)

# 106: David Gebesmair (Audi 90 Quattro)

# 107: Hannes Gründlinger (Mitsubishi Evo VI)

# 109: Christian Mitterlehner (Audi S2 Quattro)

