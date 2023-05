Motocross-Party in der Käfer-Arena in Weyer

Schon seit den 1970er-Jahren finden in Weyer Motocross-Rennen mit nationaler und internationaler Beteiligung statt, Legenden wie Weltmeister Heinz Kinigadner drehten hier am Gashahn. Am Sonntag gibt sich in der Käfer-Arena einmal mehr die heimische Garde bei den Staatsmeisterschaften ein Stelldichein.

Nach den Rennen in Paldau, Sittendorf und Imbach ist endlich Oberösterreich, traditionell eine Motocross-Hochburg, an der Reihe. Als derzeitige Meisterschafts-Leader kommen Ricardo Bauer (Jugend-ÖM), Boldizsar Nikolics (Junioren-ÖM) und Marcel Stauffer (MX2 und MX Open ÖM) zur sogenannten "Pichlhöhe" nahe Weyer. Die Lokalmatadore blasen aber zur Aufholjagd: der Meister von 2020, der Steyrer Johannes Klein, etwa in der Open-Klasse, und der auch in der EM parallel engagierte Moritz Ernecker aus Berg im Attergau in der Jugendkategorie.

Als Warm-up steigt am Samstag der Oberösterreich-Cup samt den Landesmeisterschaften.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

