HC Linz AG: Zweites Spiel, zweites Remis

Matija Car (im Bild) gelang zwölf Sekunden vor dem Ende der Ausgleich. Torhüter Florian Kaiper agierte bei den Hausherren mit 15 abgewehrten Bällen (34,9 Prozent) in Hochform. Bester Linzer Werfer war in Abwesenheit des am Oberschenkel verletzten Spielmachers Lucijan Fizuleto Kreisläufer Jadranko Stojanovic mit sieben Toren. Weiter geht es für den Meister mit dem Auswärtsspiel am Freitag bei Vorjahresfinalgegner Hard. Die Vorarlberger halten erst bei einem Punkt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper