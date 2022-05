Zum richtigen Zeitpunkt zurückgemeldet

Verlieren verboten, heißt es für die Handballer des HC Linz AG im morgigen zweiten Spiel der "Best of three"-Liga-Halbfinalserie zu Hause gegen Hard (18 Uhr live in ORF Sport Plus und laola1.tv). Nach dem 20:28 vergangenen Samstag in Vorarlberg braucht die Truppe von Trainer Milan Vunjak einen Sieg, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Dabei kann der Coach wieder voll auf seinen Kapitän Max Hermann zählen. Das ist nach dieser Saison alles andere als selbstverständlich. Rückblende: Nachdem er sich im September ein Überbein an der Achillesferse operativ entfernen ließ, wollte er eigentlich nach acht Wochen zurückkehren. Aus acht Wochen wurde jedoch ein halbes Jahr. Rechtzeitig vor den Liga-Play-offs meldete sich der Linkshänder zurück. "Ich fühle mich wieder wohl", sagt er nach der langen Wartezeit erleichtert.

Im ersten Aufeinandertreffen mit Hard zählte Hermann mit vier Toren sogar zu den Linzer Topscorern. Dabei hatte er nach sechs Schulter-Operationen seine Offensivambitionen eigentlich ad acta gelegt und sich als Verteidigungsspezialist positioniert. "Gegen Hard habe ich einfach mehr Verantwortung übernehmen müssen", spielte Hermann auf die Knieprobleme des Rückraumkollegen Tobias Cvetko an. Der Slowene zählt in dieser Saison mit Lucijan Fizuleto und Dejan Babic zu den tragenden Säulen im Linzer Spiel, doch ausgerechnet in Hard kam dieser Motor ins Stottern. "Da müssen dann halt andere einspringen – und da zähle ich genauso dazu", so Hermann.

Zu viele ausgelassene freie Würfe sowie Ballverluste hatten in Hard eine Überraschung verhindert. Morgen soll das auch mithilfe der Heimfans besser klappen. Erstmals seit der Wiedereröffnung könnte die Halle ausverkauft sein.