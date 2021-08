Vorhang auf für die Champions

Pfungstadt rückt mit dem deutschen Weltklasse-Teamangreifer Patrick Thomas an, der seine Mannschaft zum sechsten Titel in Folge tragen will. Österreich schickt drei Vereine ins Rennen – die Meister von 2019 (Urfahr) und 2020 (Vöcklabruck) sowie Freistadt als Ersatz für Bozen. Die Italiener sagten ab. Zeit zum Abtasten bleibt nicht. In der Vorrunde werden pro Match nur zwei Sätze gespielt, Unentschieden sind also möglich. Die Top Zwei der beiden Vierer-Gruppen ziehen in das Semifinale ein.

Champions-Cup in Vöcklabruck, Gruppe 1: Pfungstadt (D), FBC Urfahr, Diepoldsau (Sui), Berlin (D). Gruppe 2: Tigers Vöcklabruck, Widnau (Sui), Unterhaugstett (D), Freistadt