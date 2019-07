Vor dem Großglockner gibt es heute schon eine wilde Achterbahnfahrt

Live-Übertragung: Die OÖN übertragen in Kooperation mit AlpentourTV alle Etappen der Österreich-Rundfahrt auf nachrichten.at live. Heute die Entscheidung ab 13.15 Uhr.

Heute warten von Kirchschlag nach Frohnleiten sogar noch mehr Höhenmeter. Bevor das Aufwärmen für die beiden Königsetappen in Szene geht, gewann gestern in Wiener Neustadt mit dem Belgier Tom Devriendt noch ein Sprinter. Der deutsche Prolog-Gewinner Uwe Steimle fuhr als Zweiter dank der gewonnenen Bonussekunden zurück ins Rote Führungstrikot.

Das er heute mit ziemlicher Sicherheit aber wieder abgeben wird. Über den Semmering, Eibegg und Teichalm wird geklettert, die Favoriten aufs Gesamtklassement werden sich zeigen müssen. "Mit den vielen knackigen Anstiegen ist es für mich die eigentliche Königsetappe", sagt auch Wels-Kapitän Stephan Rabitsch. Und der Vorjahres-Rundfahrt-Zweite Hermann Pernsteiner, heuer nicht dabei, warnt: "Ich glaube, dass hier einige Topleute ihr blaues Wunder erleben werden. Das wird eine Achterbahnfahrt, viele unterschätzen diese giftigen Hügel." Riccardo Zoidl mit Sicherheit nicht. Der Mühlviertler besichtigte die wichtigsten Stellen, um gegen Überraschungen gefeit zu sein. "Hier wird es in die heiße Phase gehen", glaubt der Tour-Gewinner von 2013.

Viel ausgerechnet für diese schwierige Etappe hätte sich eigentlich auch der Innviertler Sebastian Schönberger. Doch stattdessen fand er sich schon gestern in der Ausreißergruppe des Tages wieder, die er mit Bahn-Spezialist Andreas Graf (Hrinkow Steyr), Matthias Krizek (Felbermayr Wels) und dem Deutschen Felix Engelhardt (Team Tirol) bildete. Zwischenzeitlich war man über drei Minuten vor dem Feld, Schönberger wurde als Letzter zwölf Kilometer vor dem Ziel eingesammelt, nachdem hinten Zoidls CCC-Team auf die Tube drückte.

Platz zwei in der Bergwertung

Schönberger schob sich in der Bergwertung auf Rang zwei: "Ich wollte heute gar nicht in die Spitzengruppe, aber so lautete eben die Teamtaktik. Natürlich sind meine Beine jetzt etwas leer." Krizek ist bereits Gesamt-Vierter.

71. Österreich-Radrundfahrt: 2. Etappe (Zwettl – Wiener Neustadt/176,9 km): 1. Devriendt (Bel) Wanty 4:18:35 Std., 2. Steimle (D) Team Vorarlberg Santic, 3. Koch (D) CCC, 4. Liepins (Lat) Wallonie, 5. Jensen (Nor) Israel Cycling Academy, 6. Auer (Ö) Maloja Pushbikers; weiters: 9. Gamper (Ö) Tirol KTM Cycling; 11. Hofer (Ö) Hrinkow Steyr; 29. Krizek (Ö) Felbermayr Wels; 57. Zoidl (AUT) CCC; 69. Schönberger (AUT) Neri Sottoli, alle gleiche Zeit;

Gesamt: 1. Steimle 7:37:19 Std., 2. Devriendt +1 Sek., 3. Liepins 4, 4. Krizek 5; weiters: 9. Schönberger 11; 23. Zoidl 14.

