US-Ligen machen bei Corona ernst

Die gestrengen Vorgaben in Sachen Coronavirus-Impfung für sportliche Betätigung von der Collegeebene bis in die Profiligen haben in den USA nun erste ernsthafte Auswirkungen.

College-Football-Trainer Nick Rolovich und vier Assistenten sind vom Bundesstaat Washington von ihren Aufgaben entbunden worden. Sie sollen sich bis Montag geweigert haben, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, obwohl das für Staatsbedienstete Pflicht ist. Auch NHL-Stürmer Evander Kane wurde mit einem gefälschten Impfnachweis erwischt und für 21 Spiele gesperrt. NBA-Star Kyrie Irving ist beim Saisonstart ebenfalls nur Zuschauer.

Rolovich, der vom Staat drei Millionen Dollar Jahresgehalt für seine Tätigkeit bezieht, hatte eine Ausnahmegenehmigung beantragt, wonach er sich aus religiösen Gründen nicht impfen lassen könne. Diese Genehmigung war ihm verweigert worden, bestätigte Pat Chun, der Sportdirektor des Staates. Der 42 Jahre alte Rolovich ist der erste prominente College-Trainer, der wegen seines Impfstatus den Job verliert. Er hatte bereits im Juni erklärt, dass er sich nicht impfen lassen wolle.

Kane, gegen den in der Vergangenheit wegen Glücksspielvorwürfen ermittelt worden war, sprach von einem Fehler, den er bedauere und für den er die Verantwortung übernehme.

Irving wurde von seinem Klub, Meisterschafts-Favorit Brooklyn Nets, auf unbestimmte Zeit auf Eis gestellt. Sein Kommentar: "Ich kenne die Konsequenzen und wenn das bedeutet, dass ich dafür verurteilt und verteufelt werde, dann ist das eben so."