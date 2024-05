Tischtennis: Polcanova/Gardos verpassten Olympia-Quali im Mixed

Das Duo scheint in der am Dienstag erschienenen neuen Weltrangliste auf Position 18 auf, hätte aber für ein Olympia-Ticket unter den Top 16 liegen müssen. Das 16 Teams umfassende Teilnehmerfeld wurde am Dienstag auch vom internationalen Verband (ITTF) bestätigt. Beim Grand-Smash-Turnier in Jeddah war für Polcanova/Gardos im Viertelfinale Endstation.

Die beiden schafften bei dem Millionen-Turnier mit Siegen über Ng Wing/Eric Jouti sowie Dora Madaras/Nandor Ecseki den Einzug ins Viertelfinale, zogen dort aber am Dienstag erwartungsgemäß gegen die als Nummer drei gesetzten Hina Hayata/Tomokazu Harimoto aus Japan mit 0:3 (-8,-9,-9) den Kürzeren. Im Doppel hatte Polcanova mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szöcs gegen Tatiana Kukulkova/Natalia Bajor gleich in der 1. Runde verloren. Im Einzel kämpft Österreichs Nummer eins am Dienstagabend gegen die Chinesin Qian Tianyi um den Einzug ins Achtelfinale.

Im Männer-Einzel kam für Daniel Habesohn in der 1. Runde gegen den Chinesen Liang Jingkun mit 0:3 das Aus, für ihn war es der letzte Test für die ab 15. Mai in Sarajevo stattfindende Olympia-Einzel-Qualifikation. Im Doppel steht Habesohn mit Gardos im Achtelfinale.

