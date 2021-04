Starparade in Innsbruck

Von 25. bis 30. November werden in Tirols Landeshauptstadt zwei Gruppen gespielt, darunter Pool C mit Österreich, Deutschland und Serbien. Die beiden Gruppensieger bestreiten dort auch ihr Viertelfinale. Es ist also zu erwarten, dass rund um den ersten Adventsonntag nicht nur Österreichs Star Dominic Thiem in Innsbruck spielen wird, sondern auch sein deutscher US-Open-Finalgegner Alexander Zverev und der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic. Die Olympiaworld fasst 7000 Besucher. "Es besteht die Chance, dass man das dann vor Publikum abhalten kann", sagte Sportminister Werner Kogler.

Ticketwünsche können schon jetzt deponiert werden – per E-Mail unter daviscup@emotiongroup.com. Die Bearbeitung erfolgt gemäß dem Zeitpunkt des Eintreffens.