Sinner ist wieder der Winner

Jannik Sinner, über dem nach zwei positiven Tests das Damoklesschwert einer drohenden Sperre, die die Welt-Anti-Doping-Agentur anstrebt, hängt, wird das Tennisjahr 2024 auf Platz eins der Weltrangliste abschließen. Der 23-jährige Südtiroler ist nach seinem Triumph beim mit 10,298 Millionen Dollar dotierten Masters-1000-Event in Shanghai nicht mehr einzuholen.

Sinner gewann das Finale gegen Olympiasieger Novak Djokovic nach 96 Minuten 7:6 (4), 6:3 und sicherte sich damit seinen 17. Titel. Sein Gegenüber muss indes weiter auf den 100er warten. "Ein Match gegen Novak ist eine der härtesten Herausforderungen in unserem Sport, die es gibt. Er ist eine Legende", adelte der Italiener den 24-maligen Grand-Slam-Champion.

Auf der Tribüne klatschten Roger Federer und Carlos Alcaraz, die das Spektakel Seite an Seite verfolgten, Beifall.

Wie Sinner 17 ATP-Trophäen hat übrigens auch Österreichs abtretender Star Dominic Thiem. Gleiches gilt für Aryna Sabalenka (Blr), die sich beim WTA-1000-Turnier in Wuhan gegen Lokalmatadorin Zheng Qinwen (Chn) mit 6:3, 5:7, 6:3 durchsetzte.

Djokovic hatte viel Lob für Sinner parat: "Er war in diesem Jahr so konstant, es ist wirklich beeindruckend. Er hat sein Service enorm verbessert und schafft es mit seiner Präsenz auf dem Court, seine Gegner unter Druck zu setzen", erklärte der 37-Jährige, dem voraussichtlich noch ein Saisonhighlight ins Haus steht. Djokovic ist auf gutem Weg zu den ATP-Finals in Turin.

Ofner braucht Zeit

Das Comeback von Sebastian Ofner, der sich nach seinem erfolgreichen Eingriff am linken Fuß demnächst einer Operation am rechten unterziehen wird, verzögert sich. Der 28-jährige Steirer wollte ursprünglich im Jänner auf die ATP-Tour zurückkehren, nach aktuellem Stand wird es frühestens der März werden.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos