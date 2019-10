Reifeprüfung für den "Dominator"

Kinder, wie die Zeit vergeht. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist mit seinen 26 Jahren – im Vergleich zu den Giganten Novak Djokovic (32), Rafael Nadal (33) und Roger Federer (38) – noch ein Jungspund und trotzdem irgendwie auch schon ein "alter" Hase. Zumindest bei einem Blick auf die Historie des Wiener Turniers. Der Lichtenwörther tritt heuer zum bereits zehnten Mal in der Stadthalle an, die Nummer eins der Erste Bank Open 500 hat aber Nachholbedarf. Mehr als ein Viertelfinale sprang noch nicht heraus.

"Es wäre ein Traum, das Double vor heimischem Publikum zu schaffen", sagte Thiem, der heuer in Kitzbühel triumphiert und Massen mobilisiert hat. "Wien ist unglaublich gut besetzt, da kann jeder jeden schlagen", weiß der "Dominator", der sich für seine Reifeprüfung gerüstet sieht. "In einer so guten Verfassung bin ich noch nie in die Stadthalle gekommen", sagt der Peking-Champion und Viertelfinalist beim Masters-1000-Event in Shanghai. Der Lokalmatador steigt morgen, am traditionellen "THIEMstag" gegen Jo-Wilfried Tsonga (Fra) ins Wiener Turnier ein.

Als Thiem Muster schlug

2010 hat Thiem – damals auf Position 902 im ATP-Computer – mit 17 seine Wien-Premiere gefeiert. Er unterlag Marsel Ilhan (Tur) 7:6, 4:6, 3:6. Besonders emotional sollte es 2011 werden. Thiem – auf Rang 1890 abgerutscht – schickte sein Idol Thomas Muster vor rund 9000 Zuschauern in Pension. Der Youngster entschied das Generationenduell mit dem 26 Jahre älteren Paris-Sieger mit 6:2, 6:3 für sich. In Runde zwei unterlag Thiem Steve Darcis (Bel).

2013 stieß Thiem – zum bis dato letzten Mal mit dem Bonus einer Wildcard ausgestattet – erstmals ins Viertelfinale vor. Erst der Wien-Triumphator 2011, Tsonga, sollte zum Stolperstein werden.

2014 (gegen Robin Haase/Ned) und 2015 (gegen Jerzy Janowicz/Pol) verabschiedete sich Thiem bereits in Runde eins, 2016 endete die Reise gegen Viktor Troicki (Srb) im Achtelfinale. Auch 2017 war in der Runde der letzten 16 gegen Richard Gasquet (Fra) Endstation.

Im Vorjahr sollte sich Thiem besser aus der Affäre ziehen. Im Viertelfinale gegen Kei Nishikori (Jpn) war er aber chancenlos – 3:6, 1:6.

Heuer darf’s – beginnend mit einer Revanche gegen Tsonga – ruhig ein bisschen mehr werden.

Die Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle

Gesamtdotation: 2.433.810 Euro. Preisgeld- und Punkte-Aufschlüsselung: Sieger 474.295 Euro brutto (500 Punkte), Finalist 238.205 Euro (300 Punkte), Semifinale 120.190 Euro (180 Punkte), Viertelfinale 63.160 Euro (90 Punkte), Achtelfinale 31.570 Euro (45 Punkte). 1. Runde 17.465 Euro (0 Punkte)

Spieltermine: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag ab 14 Uhr; Mittwoch ab 12 Uhr; Samstag, 11 Uhr; Sonntag, 13 Uhr. ORF Sport+ (Finale auf ORF1) und Sky übertragen täglich live.

Die Sieger seit 2000: 2000 Henman (Gbr), 2001 und 2013 Haas (D), 2002 und 2003 Federer (Sui), 2004 Lopez (Esp), 2005 und 2006 Ljubicic (Cro), 2007 Djokovic (Srb), 2008 Petzschner (D), 2009 und 2010 J. Melzer (Ö), 2011 Tsonga (Fra), 2012 Del Potro (Arg), 2014 und 2016 A. Murray (Sco), 2015 Ferrer (Esp), 2017 Pouille (Fra), 2018 Anderson (Rsa)

Österreich gegen Frankreich: Dominic Thiem trifft in Runde 1 auf Jo-Wilfried Tsonga, Dennis Novak auf Gaël Monfils.

