Radsport: Impey gewann 9. Tour-Etappe, Pöstlberger-Fluchtversuch unbelohnt

Der 34-jährige Mitchelton-Scott-Fahrer konnte sich am Sonntag nach 170,5 Kilometern von St. Etienne nach Brioude im Sprint zweier Ausreißer gegen den Belgier Tiesj Benoot durchsetzen. Dritter wurde der Slowene Jan Tratnik. Lukas Pöstlberger führte das Feld zwischenzeitlich alleine an und wurde am Ende Tages-13.

Die um den Gesamtsieg kämpfenden Athleten hatten die Führungsgruppe fahren lassen und kamen geschlossen mit einem Rückstand von mehr als einer Viertelstunde ins Ziel. Der Franzose Julian Alaphilippe verteidigte seine Spitzenposition erfolgreich, der Vorsprung auf den Italiener Giulio Ciccone (+23 Sekunden) sowie den Franzosen Thibaut Pinot (53) blieb unverändert. Während Pöstlberger in der Gesamtwertung als 113. weit zurückliegt, ist sein Landsmann Patrick Konrad als 20. (2:46) weiter im Rennen um eine gute Platzierung.

Pöstlberger entriss der Spitzengruppe

Am französischen Nationalfeiertag nahm sich Pöstlberger etwas mehr als 40 Kilometer vor dem Ziel ein Herz und entriss einer 15-köpfigen Spitzengruppe, die sich früh abgesetzt hatte. Der 27-jährige Oberösterreicher konnte zwischenzeitlich fast eine Minute Vorsprung herausfahren, fast genau 15 Kilometer vor dem Ziel war auf einem Anstieg die Solofluch aber zu Ende. Mit Rang 13 (5:26) brachte der Giro-Etappensieger von 2017 trotzdem noch ein beachtliches Resultat ins Ziel, auch da das Hauptfeld nach dem kräftezehrenden Samstag wenig Ambitionen gezeigt hatte, den Flüchtigen zu folgen.

Impey ist der erste südafrikanische Etappensieger seit Robert Hunter vor zwölf Jahren. Überschattet wurde die Etappe vom Sturz des Italieners Alessandro de Marchi. Der CCC-Fahrer kam bereits zehn Kilometer nach dem Start zu Fall und blieb zunächst regungslos liegen. De Marchi wurde anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert und zog sich nach ersten Angaben seines Teams Risswunden im Gesicht zu.

Der zehnte Tagesabschnitt der Frankreich-Rundfahrt führt am Montag über 217,5 Kilometer von Saint-Flour nach Albi. Dort wartet am Dienstag dann auch der erste Ruhetag auf die Profis.

