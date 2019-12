Preiner und Weißhaidinger sind die Leichtathleten des Jahres

Preiner erhielt diesen Titel zum ersten Mal in ihrer Karriere. Die WM-Dritte im Siebenkampf setzte sich bei der Abstimmung deutlich vor ihren Mehrkampf-Kolleginnen Ivona Dadic und Sarah Lagger durch. Auch bei den Männern gab es einen Favoritensieg, da triumphierte Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger allerdings zum bereits fünften Mal in Folge.

Preiner zeigte 2019 auch mit der Verbesserung des ÖLV-Rekordes auf 6.591 Punkte und dem Gesamtsieg in der Combined Events Challenge der IAAF auf. "Das Jahr 2019 war für mich sportlich ein Traumjahr - mit dem Sieg bei der ÖLV-Wahl könnte es nicht besser zu Ende gehen", sagte die Union-Ebensee-Athletin. Weißhaidinger wurde ebenfalls WM-Dritter, belegte Platz 2 im Diamond-League-Ranking und landete mit 68,14 Metern auf Rang 3 in der Weltbestenliste. Weißhaidinger behielt bei der Wahl klar vor den Marathon-Läufern Lemawork Ketema und Peter Herzog die Oberhand. Gewählt wurde via Online-Votum und von Experten. Ausgezeichnet werden die Gewinner beim Austrian Athletics Award am 10. Februar in Wien.