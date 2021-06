Olympia-Rückschlag für Tokio: 10.000 Freiwillige ziehen sich zurück

Die Olympia-Organisatoren geraten zunehmend unter Druck, Kritik kommt von vielen Seiten. Shigeru Omi, medizinischer Berater in Japan warnte am Mittwoch eindringlich vor der Ausrichtung der ohnehin schon um ein Jahr verschobenen Sport-Großveranstaltung. Diese sei bei der aktuellen Infektionslage "nicht normal". Man müsse der Öffentlichkeit erklären, warum an Olympia in der Pandemie festgehalten werde.

Der Impffortschritt in Japan ist gering, die Bevölkerung ist mehrheitlich gegen die Ausrichtung der Spiele in diesem Jahr. Auch viele Sponsoren sind unzufrieden, sie beklagen fehlende Planungssicherheit. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga will allerdings ebenso wie das Internationale Olympische Komitee an den Plänen festhalten. Hilfe kommt von den G7, sie wollen ihre Unterstützung in einem Statement festhalten.

Das Olympische Komitee aus Kenia vermeldete am Mittwoch, dass die Stadt Kurume nicht zur Vorbereitung zur Verfügung steht. Die Behörden würden wegen des Coronavirus keine ausländischen Athleten beherbergen wollen. Kenia wird sich nach einer Alternative umsehen, die Anreise wäre für den 7. Juli geplant.